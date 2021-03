TMW -Udinese, come arriva la formazione di Gotti alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Udinese, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione bianconera in vista della sfida con i rossoneri: "Recupera alcuni pezzi l’Udinese, il tecnico Luca Gotti infatti potrà nuovamente contare sugli squalificati e su alcuni acciaccati per il match contro il Milan. Davanti a Musso si va verso la riconferma del terzetto composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck, la condizione di Samir infatti è ancora da valutare. Sulle fasce Molina si sta destreggiando molto bene, ecco dunque che l’argentino potrebbe insidiare uno tra Larsen e Zeegelaar, soprattutto considerando che il danese non ne ha mai saltata una di recente. In mezzo Pereyra rileverà Makengo, con Arslan volante e De Paul a completare il trio. Davanti da valutare le condizioni di Okaka e di Deulofeu, non dovessero recuperare ci sarà di nuovo la coppia Nestorovski-Llorente, con Braaf ad insidiare entrambi dopo il buon ingresso in campo di domenica."