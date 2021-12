TMW - Udinese sul terzino classe 2001 Vanderson. Lo ha cercato anche il Milan

Spunta un nuovo nome dal Sud America per il mercato dell'Udinese. Secondo quanto raccolto da TMW, i bianconeri starebbero lavorando infatti al colpo Vanderson per la fascia destra.

Il terzino classe 2001 del Gremio, che piace anche al Brentford in Inghilterra, sembra destinato a lasciare presto l'Imortal Tricolor a causa della delicata situazione del club brasiliano, vicino alla retrocessione in seconda divisione. Già trattato dal Milan in passato, Vanderson in questa stagione ha accumulato finora 52 presenze da protagonista, con 4 reti e 3 assist.

Dotato di grandi mezzi fisici e molto forte nell'uno contro uno, potrebbe essere il giusto rinforzo in caso di addio di Nahuel Molina a gennaio.