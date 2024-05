TMW - Un talento al giorno, Isaiah Okafor: il fratello di Noah che può andare a Lugano

Possibile ritorno in patria per Isaiah Okafor, nato il 22 aprile 2005 a Binningen, Svizzera, giovane calciatore svizzero-nigeriano che attualmente gioca per la squadra Under 19 del Bayer Leverkusen. Alto 1,83 metri, Okafor è principalmente un centrocampista difensivo, ma può giocare anche come difensore centrale o centrocampista centrale, mostrando l'eclettismo necessario per giocare ad alti livelli. E' il fratello di Noah, attaccante del Milan.

La sua carriera giovanile è iniziata al Basilea, dove ha giocato fino al 2022 prima di trasferirsi al Bayer Leverkusen. Il suo contratto con il club tedesco scade il 30 giugno 2024​. Okafor ha avuto alcune presenze con la nazionale svizzera Under 19, totalizzando due presenze fino ad ora. Ha debuttato con la Svizzera U19 il 23 marzo 2024 e ha giocato anche per le squadre Under 18 e Under 17 svizzere in passato. Ha affrontato diversi infortuni, che hanno limitato le sue apparizioni in campo. Nonostante ciò, è riuscito a fare la differenza nelle partite in cui è stato disponibile.

Nome: Isaiah Okafor

Data di nascita: 22 aprile 2005

Nazionalità: svizzero-nigeriano

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Bayer Leverkusen

Assomiglia a: Marten de Roon