TMW - Under 21 sconfitta: doppio Solanke lancia l'Inghilterra

Italia ancora sconfitta nell'amichevole giocata stasera allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove è andata in scena la sfida ai parietà dell'Inghilterra: la contesa finisce due a uno in favore degli ospiti, mai sconfitti in questo 2018. E pensare che proprio qui, poco più di un anno fa, la squadra di Di Biagio ne aveva rifilati quattro al Marocco: Azzurrini spreconi nel primo tempo e senza equilibrio nella ripresa, mentre gli inglesi risultano terribilmente efficaci nelle due vere occasioni create per andare in rete.

ZANIOLO PERDONA, SOLANKE NO - Inizio sprint per gli azzurri che costruiscono due occasioni nitidissime per Zaniolo, grazie a due inserimenti vincenti di Castrovilli, entrambe sciupate dal centrocampista della Roma. L'Inghilterra invece affonda a sinistra con continuità e al primo crosso che passa fa 0-1: Bastoni è sorpreso, Solanke colpisce indisturbato e fa passare gli ospiti a condurre. Azzurri nuovamente vicini al gol al quarto d'ora, quando Kean controlla male su bell'assist da destra di Parigini: la porta di Henderson sembra stregata. Di Biagio è anche costretto al primo cambio: fuori Adjapong, per lui problema muscolare, dentro Calabresi, colpito durissimo a freddo da Solanke: per il difensore del Bologna nulla di grave comunque.

BENE KEAN, CUTRONE IN OMBRA - Certamente rivedibile lo schieramento offensivo: Parigini è pimpante ma poco incisivo, non certo all'altezza del suo consueto rendimento in azzurro, mentre Kean e Cutrone non si cercano affatto, col rossonero piuttosto in ombra al suo ritorno con la squadra di Di Biagio. Attivissimo Zaniolo, autore di ben tre tiri verso la porta avversaria, ma non altrettanto preciso. Quando la prima frazione sembra avviarsi verso la chiusura senza sussulti, ecco il gol: Parigini arriva sul fondo a destra e mette un gran bel cross al centro, trovando Kean puntuale all'appuntamento. Zuccata potente e 1-1, con Henderson freddato.

SOLANKE FA BIS - All'ottavo della ripresa ecco l'esatta copia del gol che ha sbloccato la sfida: Dasilva va sul fondo a sinistra, cross perfetto che stavolta coglie Romagna disattento, Solanke di testa appoggia nuovamente in rete. Di Biagio reagisce schierando un inedito attacco pesante: Cutrone si sposta a sinistra, La Gumina fa il centravanti e Kean rimane a destra. Ma l'Inghilterra cambia di più e meglio, risultando più fresca e incisiva in particolare nella zona nevralgica del campo: i pericoli per Audero latitano, ma la predominanza del gioco è tutta degli ospiti. L'ingresso di Orsolini sembra dare un nuovo equilibrio all'attacco, che torna a rendersi pericoloso con il rapace Cutrone, ma è abile Henderson a negargli il gol.