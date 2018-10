TMW - Vecino vs. Kessie - L'uomo del destino e lo stacanovista imprescindibile

La sua presenza nella sfida di stasera è in forte dubbio, ma Luciano Spalletti ci penserà fino all'ultimo prima di rinunciare all'uomo del destino. Matias Vecino è tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale uruguaiana e potrebbe essere risparmiato dal tecnico toscano in vista della sfida di Champions contro il Barcellona, crocevia fondamentale nel cammino europeo dei nerazzurri. L'ex centrocampista della Fiorentina è però elemento indispensabile per gli equilibri della sua squadra: quantità e qualità, inserimenti e gol importanti. Come quello alla Lazio, decisivo per la qualificazione in Champions, o quello al Tottenham, che ha dato il là al filotto di vittorie consecutive. Ecco perché un suo forfait potrebbe essere davvero pesante.

Chi invece non manca mai è Franck Kessié, lo stacanovista del Milan. È il calciatore della rosa rossonera che ricorda di più Gennaro Gattuso e il tecnico difficilmente riesce a rinunciare alla corsa, alla grinta e ai muscoli dell'ivoriano, capace anche di realizzare gol pesanti e di un certo livello, come quello contro il Sassuolo al termine di un entusiasmante coast-to-coast. La sua generosità lo porta spesso a essere poco lucido in alcune fasi del match ed è su questo che il mister calabrese dovrà lavorare per renderlo un centrocampista davvero completo, un top assoluto a livello mondiale. Le potenzialità ci sono, a 22 anni il futuro è tutto dalla sua parte.