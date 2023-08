Tocca al Milan: Pioli atteso al varco dalle rivali. Ma i rossoneri sono quelli che hanno cambiato di più

Ed ecco il momento del Milan. Dopo un estate movimentata, in positivo e in negativo, e dopo un weekend di attesa, finalmente i rossoneri torneranno in campo in gare ufficiali e questa sera esordiranno in campionato. A fare da controparte il Bologna che ospiterà il Diavolo al Dall'Ara.

Fatta eccezione per le romane, tutte le big della Serie A non hanno steccato alla prima uscita, anzi hanno vinto e convinto. Il Napoli nel segno di Osimhen, l'Inter in quello di Lautaro e la Juventus in quello della coppia Chiesa-Vlahovic. Anche l'Atalanta ha portato a casa i tre punti, con la rete di Charles De Ketelaere. Dunque, è solo la prima giornata, ma i rossoneri sono già attesi al varco non solo dalle rivali ma anche da tutti gli addetti ai lavori che vogliono giudicare il valore della squadra di Pioli dopo i tantissimi arrivi nel corso del calciomercato.

La verità però ci dice che il Milan è la squadra che ha cambiato di più quest'estate, sia a livello dirigenziale che (soprattutto) a livelo di campo. Ieri Pioli ha voluto sottolinearlo: "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo cambiato circa 20 giocatori tra uscite ed entrate". Non deve essere interpretata come un tentativo di mettere le mani avanti ma semplicemente come la realtà dei fatti. Il Milan si presenta ai blocchi di partenza con un nuovo centrocampo, un nuovo attacco e, a livello generale, un nuovo disegno tattico. Dunque, sempre tenendo a mente il fatto che il Milan scenderà in campo per vincere ogni partita ("Vogliamo essere ambiziosi perché sono arrivati giocatori forti", sempre Pioli ieri), bisogna anche ricordare che ci sarà bisogno di tempo perché il Milan trovi le misure giuste. E ci sta, il campionato è come una maratona: non si deciderà stasera ma nell'arco di 10 lunghi mesi in cui i rapporti di forza e le gerarchie potranno cambiare svariate volte. L'importante è che il Milan, sin da questa sera, metta sul rettangolo verde il giusto atteggiamento e la volontà di voler quanto prima oliare tutti i nuovi meccanismi che sono ancora da assimilare.