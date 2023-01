Tognaccini: "Routine diversa per Riad? Uguale a quando si gioca la Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Tognaccini, che negli anni è stato preparatore atletico sia di Milan che di Juventus, è stato intervistato a Tuttosport per parlare della preparazione atletica di Milan e Inter, specialmente in vista della Supercoppa che si giocherà mercoledì in Arabia. Queste le sue parole: "Dal punto di vista atletico seguiranno la stessa routine di quando giocano ogni tre giorni e scendono in campo per la Champions League. Chi giocherà, sfrutterà la domenica per il recupero delle energie, mentre i calciatori che non saranno della partita faranno un lavoro prevalentemente di velocità ed esplosività".