Tognazzi: "Gattuso sta facendo un lavoro straordinario ma non penso sia completamente soddisfatto dalla squadra"

Gianmarco Tognazzi, attore e grande tifoso del Milan, ha parlato, intervenendo telefonicamente a Milan Tv, dell’operato di Gattuso sulla panchina rossonera: “Rino sta facendo un lavoro straordinario. È quello che serviva e quello che serve ancora a una società che si sta costruendo. La squadra ha però delle ingenuità ripetitive, però, che sono microdistruttive che ci portano a pagare caro il prezzo finale. Il lavoro di Rino è straordinario. Secondo me non è fino in fondo soddisfatto dalla squadra. Credo che si aspettasse di più dal punto di vista caratteriale e qualche strappo in più. La squadra ha trotterellato e faccio fatica che Gattuso sia soddisfatto da questo. Non dobbiamo avere paura di essere inferiori perché non lo siamo, ma se giochiamo come sappiamo giocare. Il Milan ieri non ha dato la sensazione di segnare, quando le cose vanno così vuol dire che non si può essere soddisfatti fino in fondo”.