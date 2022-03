Tognazzi sul Milan: "Lo scudetto sarebbe uno smacco per chi baciava la maglia o dichiarava amore eterno e poi ha preso altre strade..."

MilanNews.it

Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto: "La parola scudetto oggi? Sarebbe come dire che una partita finisce all’80’. Certo se andiamo avanti così, con questa testa e questi risultati... Ma fatemi dire che il calendario da qui alla fine, contrariamente a quello che si pensa, è in salita: il Torino è ostico, il Genoa in ripresa. E poi solo squadre della parte sinistra della classifica: Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, tutte con motivazioni europee. Solo il prossimo turno può aiutarci: noi in casa con il Bologna, le altre impegnate in scontri diretti, Napoli-Atalanta e Juve-Inter. Mi auguro che il Milan ritrovi in fretta concretezza sotto porta ma è l’unica cosa che oggi fa difetto: sono davvero molto orgoglioso di tifare una squadra che è lassù ormai da due anni e mezzo. E poi il binomio Ibrahimovic-Pioli, fortissimo a livello caratteriale, i giovani che si sono valorizzati, la società che non sbaglia una scelta. Lo scudetto sarebbe un premio e uno smacco per chi non ci ha creduto: chi baciava la maglia o dichiarava amore eterno e poi ha preso altre strade... Farli rosicare non mi dispiacerebbe, e non è che siano andati a migliorare la loro situazione. Andrebbe ricordato sempre: lo stile Milan resiste ed è più forte di tutto".