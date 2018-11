Tommasi, serve un vero Ministero Sport

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Attacco all'autonomia dello sport? Mani sulla cassa? Riforma dello sport? Non ho ancora chiaro il progetto messo in campo per intervenire sulla Coni Servizi ma sono personalmente sempre più convinto che qualsiasi Governo non debba e non possa prescindere da un vero Ministero dello Sport". Così Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, nell'editoriale pubblicato all'interno dell'ultimo numero della rivista dell'Aic 'il Calciatore'. "Il dilemma, credo, è capire se il Ministero dello Sport ci sia sempre stato (Coni) o se la 'mano' che si sta utilizzando sia un primo passo verso la stabilizzazione formale di un Ministero che sia 'altro', responsabile, incisivo e probabilmente libero dall'assillo del risultato. Speriamo, in ogni caso, che la 'mano pesante' non lasci cicatrici peggiori delle ferite che vorrebbe curare" conclude Tommasi.