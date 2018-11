Tommasi, sorpresa autori ancora ignoti

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Sorprende sapere che a distanza di una settimana non si sono trovati ancora i responsabili dell'episodio, questo fa riflettere: è un sistema che va vissuto in un altro modo". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, sulla vicenda dell'aggressione a un giovane arbitro in occasione di una partita del campionato Promozione a Roma. "Meno insulti e meno violenza vogliono dire maggiore entusiasmo e un sistema più vivibile", ha osservato Tommasi, a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio Aic, ricordando che la sua associazione si prepara a pubblicare per il quinto anno 'Calciatori sotto tiro', il rapporto "con tutti gli episodi di violenza subiti dai calciatori in qualsiasi categoria durante l'anno, e purtroppo ci sono. Gli episodi nei confronti degli arbitri - ha aggiunto - talvolta purtroppo vedono protagonisti anche i calciatori e siamo sempre stati al fianco della Federcalcio e dell'Aia per la punizione severa dei tesserati che si macchiano di questi episodi".