Tomori a DAZN: "Camarda? Quello che ho visto è un po' pazzesco... Se entra lo aiuteremo certamente"

vedi letture

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul giovane Camarda, 15enne della Primavera oggi convocato per la prima volta in Prima Squadra.

Le sue dichiarazioni: “Quello che ho visto è un po’ pazzesco, ha 15 anni. A 15 anni io non ero così. Si muove bene in area. Se entra in campo tutta la squadra certamente lo aiuteremo. Sono contento per lui, la cosa più importante stasera è la vittoria”.