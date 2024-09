Tomori a DAZN: "Dopo il derby ci siamo detti che quello era il passato e con il Lecce sarebbe stato diverso"

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN al termine di Milan-Lecce. Le sue dichiarazioni:

Quanto insiste Fonseca sui movimenti difensivi?

“Tanto, lui era difensore (ride, ndr). Non è solo un lavoro solo per i difensori, ma di tutta la squadra. Ora se subiamo un gol non c’è panico, sappiamo come giocare e sappiamo che continuiamo a giocare arriva il gol. Oggi non abbiamo preso gol e abbiamo vinto”.

Cosa stava succedendo all’inizio di questa stagione? Ora date una sensazione diversa.

“Noi come giocatori e persone siamo più contenti quando vinciamo. All’inizio non andava come volevamo, era più difficile lavorare ogni giorno perché non eravamo contenti. Giochiamo per il Milan, c’è pressione per vincere ogni partita. Stiamo lavorando duro per migliorarci e stiamo vincendo. Dopo il derby ci siamo detti tra di noi che quello era il passato, avevamo avuto la prestazione che volevamo e che con il Lecce sarebbe stato diverso”.