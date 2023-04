Tomori a Milan TV: "Contenti per il risultato ma il lavoro non è finito"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori è intervenuto a Milan TV al termine della partita vinta contro il Napoli. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita

"Siamo contenti per il risultato. Sappiamo bene che il lavoro non è finito, dobbiamo essere pronti per la prossima partita. Ma siamo focalizzati sul Bologna, dopo pensero a martedì".

Sull'apporto dei tifosi

"Entrare in campo con questi tifosi è un'emozione speciale. Ci danno fiducia e regalano emozioni che ci permettono di andare sul campo con energia e dare il massimo. Quando i tifosi sono così in una partita così ovviamente siamo più carichi".