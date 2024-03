Tomori a Milan TV: "Finalmente mi sento bene e pronto per giocare. Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia"

Manca sempre meno all'importante sfida dei rossoneri contro lo Slavia Praga, alle 18.45 all'Eden Arena per gli ottavi di ritorno di Europa League. Intervistato ai microfoni di MilanTV, queste le interessanti dichiarazioni di Fikayo Tomori, titolare questa sera al fianco di Gabbia.

Una gara da non sottovalutare

"Non dobbiamo peccare di attenzione, sappiamo che loro non avranno niente da perdere, stanno anche facendo bene nel loro campionato, dovremo fare una partita attento e non sottovalutarli".

La condizione fisica

"Io sto bene, contro la Lazio ho ripreso a giocare in un momento chiave per la nostra partita e mi ha aiutato molto questo. Ho sempre lavorato per aiutare la squadra, adesso sto finalmente bene e pronto per giocare".