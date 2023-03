Tomori a Prime Video: "Giocate due ottime partite tra andata e ritorno, in serate come questa tutti imparano"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, premiato dalla UEFA come MVP del match, ha parlato a Prime Video al termine di Tottenham-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan torna ai quarti dopo 11 anni: “Sono molto felice, per me, per la squadra, per i tifosi che sono venuti qui. Abbiamo giocato due ottime partite, tra andata e ritorno, ed essere ai quarti mi rende molto felice”.

Sul Milan: “Siamo una squadra molto giovane, non solo in difesa ma anche tra centrocampo e attacco, stiamo ancora imparando ma in serate di Champions League come questa tutta la squadra impara e prende fiducia”.