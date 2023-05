Tomori a Sky Sport News: "Non vediamo l'ora di giocare. Con il Napoli ci davano tutti per spacciati"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan, è stato intervistato da Sky Sports News, in Inghilterra, in vista della semifinale di Champions League contro l'Inter in programma stasera.

Sulla partita: "Ci piace giocare contro i migliori club d'Europa. E adesso giocheremo contro uno dei migliori club d'Europa nella semifinale di Champions League. Non sarà facile ma non vediamo l'ora di giocarcela. Sono e siamo molto eccitati"

Sul turno contro il Napoli: "L'ultimo confronto contro il Napoli in molti ci avevano dati per spacciati e invece siamo riusciti a mettere in campo tre grandi prestazioni in qualcosa come dieci giorni e non abbiamo perso. Sappiamo cosa possiamo fare e ora in molti sanno che l'Ac Milan è una grande squadra: faremo il massimo"