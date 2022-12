Tomori a Sky: "Vincere ancora la cosa più difficile, ma così possiamo crescere di più"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport dal ritiro di Dubai, Fikayo Tomori ha parlato così della corsa per lo scudetto: "Secondo me la cosa più difficile è vincere ancora. L'anno scorso sappiamo bene non c'erano tante persone che pensavano che vincevamo, ma ora abbiamo vinto e abbiamo lo scudetto sul petto. Quando giocano contro di noi gli avversari cambiano per non perdere, mentre noi dobbiamo cercare un altro modo per vincere. Vogliamo vincere ancora, conosciamo la sensazione di quando vinciamo, più difficile dell'anno scorso ma così possiamo crescere di più".

Sul Mondiale: "Io sono sempre motivato. Ovviamente per quanto riguarda il Mondiale c’è delusione, perché volevo andare in Qatar. So che devo fare di più per meritare la chiamata in Nazionale per l’Europeo 2024. Devo continuare a lavorare e poi vedremo. Ma in questo momento sono contento per come sto giocando. Spero di essere pronto con il Milan alla ripresa della stagione