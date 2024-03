Tomori a Verona trova la 100ª presenza in A. Altri due giocatori fanno cifra tonda

Quella contro il Verona è la 100ª presenza in Serie A per Fikayo Tomori. Il difensore inglese era arrivato dal Chelsea nel gennaio del 2021 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le ottime prestazioni, unite al ritorno del Diavolo in Champions League hanno portato al riscatto del cartellino nell'estate successiva.

La prima presenza nel massimo campionato risale al 30 gennaio nel sucesso del Milan al "Dall'Ara" di Bologna per 1-2. Non si è trattato tuttavia dell'esordio assoluto, considerando che quattro giorni prima giocava il derby di Coppa Italia, subentrato a Simon Kjaer dopo 20 minuti di gioco. Contanto tutte le competizioni, sono 133 le presenze di Tomori col Milan.

Altri giocatori che oggi fanno cifra tonda in Serie A: Maignan tocca quota 80, Ismael Bennacer sale a 160 e se dovesse entrare a partita in corso, Luka Jovic troverebbe la sua 50ª presenza in campionato.