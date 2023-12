Tomori, che peccato! L'inglese stava disputando una stagione da top assoluto

L'infortunio di Tomori è un problema enorme per il Milan. In difesa, d'altronde, Pioli dovrà fare a meno ancora per un po' di settimane sia di Malick Thiaw che di Pierre Kalulu, potendo contare solo su Kjaer (che, dal punto di vista fisico, resta sempre un punto interrogativo), sul rientrante, ma inesperto, Marco Pellegrino e sul 2005 Jan-Carlo Simic. Oltre a questo, c'è da mangiarsi le mani perché Tomori stava disputando una stagione di altissimo livello, con tante giocate super a livello difensivo e anche 3 gol all'attivo.