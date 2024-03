Tomori: "Costruiamo molto dal basso. L'obiettivo è dare la palla a chi ha più tecnica: questo cerchiamo di fare"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato protagonista di Gameplay, format di MilanTV che prevede la presenza di un calciatore rossonero in studio con l'obiettivo di analizzare il suo modo di giocare nello scacchiere di Stefano Pioli.

Sulla fase di impostazione:

"Noi costruiamo molto dal basso, cerchiamo di giocare la palla dalla difesa. L'obiettivo è dare la palla a chi ha più tecnica come Reijnders, Bennacer, Adli, Leao e Pulisic. Questa è una cosa che cerchiamo tutti di fare. Così possiamo controllare di più la partita. L'idea è di dare una base solida alla squadra da cui costruire ed essere affidabile con il pallone".

Sulle responsabilità:

"Tocco tanti palloni, quindi devo essere affidabile per la squadra. Devo aiutarla nella costruzione e nell'avanzare. Si tratta di essere affidabile con il pallone e fare le scelte di giuste. Che tipo di passaggi prediligo? Dipendere dalle partite, dagli avversari e o da come vogliamo costruire. Ci sono tante partite diverse e avversari diversi, ci troviamo di fronte situazioni diverse. Devi essere pronto a scenari diversi, dobbiamo essere preparati per affrontare al meglio ogni situazione. Voglio migliorare nei passaggi più rischiosi, è una cosa su cui sto lavorando".