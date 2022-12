Tomori da Dubai: "È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Era giusto riposarci, ora dobbiamo lavorare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a MilanTV nel primo giorno di ritiro a Dubai.

Quali sono le tue prime sensazioni di questa ripartenza?

"È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Siamo felici e pronti per allenarci. Il tempo è diverso da Milano. Siamo felici di essere qui. Siamo un po' stanchi, ma felici. Mi sono rilassato. Questa stagione è così. Ora dobbiamo essere pronti per le prossime partite. Non vedo l'ora di giocare la prima partita a Salerno. Oggi abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e alcuni giocatori dal Mondiale. Siamo pronti ed eccitati. È giusto aver avuto tempo di rilassarci e di recuperare, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita".