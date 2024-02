Tomori di nuovo in gruppo: l'inglese torna dopo due mesi esatti

Questa mattina, direttamente dall'allenamento di rifinitura a Milanello alla vigilia della sfida contro il Rennes, sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli. Oltre a Pierre Kalulu, ieri in gruppo per parte dell'allenamento, oggi si è aggiunto nuovamente anche Fikayo Tomori, anche lui infortunato per diverse settimane come il collega francese e come Thiaw (LEGGI QUI).

Fikayo Tomori non si vedeva da due mesi (quasi) esatti. Infatti era il 22 dicembre 2023 quando l'inglese ha patito il problema muscolare che lo ha tenuto ai box fino a questo momento: si giocava contro la Salernitana e Tomori aveva anche trovato la rete del vantaggio rossonero, poi dilapidato nel corso della gara.