Tomori: "Dobbiamo essere pronti, sappiamo cosa fare. Loro sono bravi e all'andata l'hanno dimostrato"

Sui propri profili social il Milan ha pubblicato un breve video nel quale Fikayo Tomori, intervistato dai microfoni di MilanTV, ha presentato la partita in programma domani pomeriggio all'Eden Arena di Praga contro lo Slavia, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

In vista della partita di domani pomeriggio: "Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. La partita dell'andata era difficile, e sappiamo bene che domani non sarà da meno. Ci siamo preparati per farci trovare pronti per la partita e cercheremo di vincerla".

Un pensiero sullo Slavia Praga: "Noi ci aspettiamo un avversario che presserà molto, che correrà tanto. Hanno molta energia e sappiamo bene che sarà un ambiente caldo. Dobbiamo essere pronti, sappiamo bene che loro fanno bene in campionato. Loro sono bravi e all'andata l'hanno dimostrato. Domani dobbiamo essere pronti, dobbiamo cercare di fare meglio rispetto alla prima partita e sono sicuro che se facciamo meglio sarà una buona serata per noi".

Sulle sue condizioni dopo il grave infortunio muscolare: "Mi sento bene. I primi minuti a Roma sono stati belli perché non giocavo da tempo. Piano piano nelle ultime partite sono rientrato e contro l'Empoli sono anche partito titolare. Mi sento bene, sono contento che sono ancora con la squadra".