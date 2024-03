Tomori: "Domani dovremo essere pronti...Non solo io, ma tutta la squadra"

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, è intervenuto nel corso della conferza stampa di oggi alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio all'Eden Arena contro lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

Come stai dopo l’infortunio? "Mi sento bene, sono contento di essere tornato in campo. Lavoriamo ogni giorno, ogni partita per fare una prestazione buona, per vincere la partita. Lo stesso sarà domani. Io voglio dare quello che posso. Sono un difensore, cerco di aiutare la squadra in difesa e domani sarà la stessa cosa. Ci sarà un ambiente molto molto caldo domani, quindi dovremo essere pronti... Non solo io, ma tutta la squadra".