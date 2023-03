Tomori e il primo gol con il Milan in Champions: "Ho pensato: 'Ho segnato a San Siro per il Milan in Champions League. E' quello che guardavo fare ai miei idoli e ora lo sto facendo io'"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dalla UEFA nel corso del format di FedEx "Next in Line". Queste le sue parole in merito al suo primo gol in Champions con il Milan: "Ricordo che quando ho segnato contro il Liverpool [nella sconfitta casalinga per 2-1 del dicembre 2021], ho pensato: 'Ho segnato a San Siro per il Milan in Champions League. Wow, questo è quello che guardavo fare ai miei idoli e ora lo sto facendo io'. È pazzesco pensarci".