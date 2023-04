MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riporta "pallottoledicalcio" Fikayo Tomori e Simon Kjær in Napoli-Milan hanno vinto tutti i Duelli Difensivi, è la prima volta che capita nella gestione Pioli in Champions League. I due centrali hanno svolto un grande lavoro per tenere a bada Victor Osimhen, riuscendoci alla grande.