Tomori e la prestazione dell'andata: "Domani dobbiamo dimostrare che possiamo fare molto meglio, spingeremo di più"

In merito alla sua prestazione nella gara di andata, Fikayo Tomori ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Do sempre il mio meglio in ogni partita; settimana scorsa non ci sono riuscito, ma il calcio ti dà sempre un'altra chance e cercheremo di sfruttarla al meglio domani: sicuramente dimostreremo che possiamo fare molto meglio. Non abbiamo bisogno di motivazioni: certamente spingeremo di più".