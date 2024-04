Tomori esulta: "Tre punti in un bel sabato pomeriggio"

Fikayo Tomori ha giocato 90 minuti da titolare contro il Lecce. Il difensore inglese prima in coppia con Gabbia e poi insieme a Kjaer, subentrato nella seconda frazione di gioco, ha contribuito, insieme anche a Mike Maignan, al dodicesimo clean sheet stagionale del Milan. Un ottimo risultato per la retroguardia rossonera. Un Tomori che non sarà a disposizione giovedì contro la Roma in Europa League a causa di una squalifica: verosimilmente l'inglese avrà spazio contro il Sassuolo.

Tomori ha esultato sui social dopo la vittoria: "Tre punti in un bel sabato pomeriggio. Ben fatto ragazzi!"