Tomori festeggia il ritorno in campo con vittoria: "Mi mancava questa sensazione"

Ieri sera il Milan ha festeggiato la vittoria sulla Lazio e il ritorno a Milano con i tre punti in campionato. Ma si è festeggiato anche il ritorno di Fikayo Tomori tra i convocati e in campo, con il difensore inglese che ha fatto il suo ingresso nei minuti finali. Alla fine i rossoneri hanno trovato anche il gol, dunque ritorno con vittoria per Fik che, dopo 69 giorni, ha rimesso piede sul terreno di gioco. Sui social, alla fine della partita, Tomori ha esultato: "10 settimane dopo.. Gara e festa, mi mancava questa sensazione. È stato bello tornare in campo con 3 punti. Grazie per tutto il supporto".

Un ritorno gradito per Stefano Pioli che, finalmente, può fare affidamento su tutti i suoi uomini difensivi e ce ne sarà il bisogno se i rossoneri vorranno andare avanti il più possibile anche in Europa League.