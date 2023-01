Tomori ha segnato tre gol con la maglia del Milan. Due contro la Juventus

MilanNews.it

Sono passati quasi due anni dallo sbarco di Fikayo Tomori a Milano sponda rossonera. Siamo nel corso della terza stagione e Tomori ha trovato tre gol in rossonero in 82 presenze, un bottino comunque onorevole per un difensore centrale. Tutte reti, tra l'altro, in partite importanti. La prima, indimenticabile, di testa contro la Juventus in una partita decisiva per il ritorno in Champions del Milan nella stagione 2020/2021. La seconda, la scorsa stagione, proprio nella massima competizione europea contro il Liverpool. Infine l'ultima lo scorso ottobre ancora una volta contro la Juventus, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo.