Tomori ieri in gruppo per il riscaldamento: c'è qualche speranza per Monza

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportato da MilanNews.it ieri (QUI) e confermato dal Corriere dello Sport questa mattina, nella giornata di ieri Fikayo Tomori ha svolto solo la prima parte dell'allenamento in gruppo per poi continuare con un lavoro personalizzato. Questo, anche rispetto a Bennacer, fa ben sperare per la possibilità che il centrale inglese possa essere in campo o quantomeno in panchina sabato contro il Monza. I prossimi due giorni saranno decisivi.