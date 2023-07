Tomori in conferenza: "Squadra forte, vogliamo vincere perché siamo il Milan"

vedi letture

Fikayo Tomori sta rilasciando dichiarazioni in conferenza stampa dagli Stati Uniti, dove il Milan è in tournée. Il difensore rossonero ha parlato della qualità della squadra e della voglia di vincere: "Sentiamo in campo che abbiamo una squadra forte. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare. Con i nuovi giocatori è difficile avere subito una connessione perfetta sul campo. Vogliamo vincere ancora, non abbiamo fatto come volevamo l'anno scorso.

Possiamo migliorare ancora, l'obiettivo è vincere, perché siamo il Milan e vogliamo vincere. L'anno scorso non abbiamo vinto e quest'anno vogliamo farlo. Abbiamo dei nuovi giocatori, possiamo vincere secondo me. Sappiamo che qualità abbiamo".