Tomori inizia in panchina: le formazioni ufficiali di Ucraina-Inghilterra

Gara fondamentale tra Ucraina e Inghilterra nel girone C, lo stesso gruppo degli azzurri di Luciano Spalletti. La nazionale guidata da Southgate vuole continuare il cammino in testa, una vittoria porterebbe ancor di più Kane e compagni verso gli Europei del 2024. L'Ucraina cercherà invece di ricoprire il ruolo di terzo incomodo dopo le vittorie contro Malta e Macedonia del Nord: ecco le scelte dei due commissari tecnici con Tomori del Milan in panchina.

UCRAINA: Buchanan, Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Sudakov, Yaremchuk, Mudryk. Ct: Rebrov

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Chillwell; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Maddison. Ct: Southgate