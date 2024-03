Tomori: "Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Domani ci focalizziamo sulla fase difensiva e fare male avanti"

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, è intervenuto nel corso della conferza stampa di oggi alla vigilia della sfida in programma domani pomeriggio all'Eden Arena contro lo Slavia Praga. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa deve fare il Milan per migliorare? “Abbiamo subito tanti gol, ci sono periodi in stagioni che non facciamo come vogliamo, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domani sera ci focalizziamo sulla fase difensiva e fare male in avanti”.