Tomori: "Mi sento milanisti. Qui sono valorizzato e questo fa la differenza"

Fikayo Tomori è stato intervistato da SportMediaset a pochi giorni da Milan-Monza di Serie A.

Il suo rapporto con i tifosi ed il mondo Milan:

“Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista".