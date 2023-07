Tomori: "Milan-Juve? Vogliamo vincere. E spero di segnare ancora ai bianconeri"

Fikayo Tomori si è espresso su Milan-Juve alla vigilia del match, in diretta dagli Stati Uniti in conferenza stampa: "Vogliamo vincere tutte le partite, che siano amichevoli o partite vere. Domani vogliamo dimostrare chi siamo. Non siamo ancora ad un livello alto ma ci siamo vicini. Il campionato inizia tra poco e dobbiamo essere pronti, domani sarà una partita tosta perché è Milan-Juve. E vogliamo vincere, chiaro".

E poi ancora: "La Juve è sempre in alto in classifica, negli anni che sono stato qui abbiamo giocato bene e ho segnato due gol. Domani spero di farlo ancora. Vogliamo fare una prestazione di alto livello. Con il Real Madrid abbiamo giocato bene nel primo tempo e meno nel secondo tempo, domani vogliamo imparare da quegli errori e fare due tempi di livello per fare una prestazione importante".