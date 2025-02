Tomori non vuole lasciare il Milan. E così il Tottenham contatta Disasi del Chelsea

Viste le difficoltà per arrivare a Fikayo Tomori, che non sembra intenzionato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato, il Tottenham, che è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ha contatto Axel Disasi, giocatore in uscita dal Chelsea ha già un accordo con l'Aston Villa. Ora con l'inserimento degli Spurs dovrà essere il calciatore francese a prendere una decisione su quale sarà la sua prossima squadra. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

🚨🇫🇷 Axel Disasi has been approached by Tottenham as they’re insisting for new centre back.



Disasi already agreed personal terms with Aston Villa and he’s now expected to make a decision soon.



Up to the player. 👀 pic.twitter.com/F9ZwFdmof6