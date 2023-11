Tomori, notizie positive: la ricostruzione del "problema" alla caviglia

Sospiro di sollievo per Stefano Pioli. Nella serata di venerdì sera, nel corso del match della sua Inghilterra contro Malta, Gareth Southgate ha richiamato in panchina Fikayo Tomori dopo che il difensore del Milan ha subito un paio di colpi alla caviglia. La possibilità di una sostituzione legata ad un infortunio era concreta anche se l’edizione odierna di Tuttosport spiega come il centrale rossonero non corra alcun rischio da quel punto di vista.

La ricostruzione

Il calciatore era ammonito, si legge sul quotidiano, e il commissario tecnico inglese lo ha sostituto per non rischiare. Nessun problema fisico quindi con la conferma che arriva anche dallo stesso Tomori che, rispondendo a un suo follower che gli chiesto come stava commentando la sua ultima foto pubblicata su Instagram, ha risposto con il pollice alto e un eloquente: "Tutto bene".