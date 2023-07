Tomori: "Pulisic? Ci conosciamo dal Chelsea, gli ho parlato della difficoltà della Serie A"

vedi letture

Fikayo Tomori sta parlando in conferenza stampa, in diretta dagli Stati Uniti. Queste le sue parole su Pulisic, neo acquisto del Milan per la nuova stagione:

Cosa hai detto a Pulisic sulla Serie A?

"Ci conosciamo dal Chelsea, abbiamo parlato tanto. Gli ho detto che la Serie A è davvero difficile. Dal punto di vista della tattica e dei dettagli è molto più difficile. Si sta trovando bene con la squadra e speriamo di avere una bella stagione insieme".