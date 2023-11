Tomori: "Questa stagione è iniziata davvero bene per me: devo rimanere costante"

Fikayo Tomori è stato convocato per la terza colta consecutiva dal CT dell'Inghilterra Gareth Southgate. Il difensore rossonero ha parlato di cosa significa per lui questa convocazione e anche di Milan sulle frequenze di BBC Radio 5 Live. Le sue dichiarazioni.

Sull'opportunità delle prossime due partita: "Molto importante. Ovviamente, i ragazzi hanno affrontato molto bene questo tipo di campagna di qualificazione e sono riusciti a farci qualificare in anticipo. Quindi penso che ora che abbiamo due partite quando siamo già qualificati, penso che sia una buona occasione per i giocatori che probabilmente non hanno giocato molto o che vogliono fare valere le proprie pretese per gli Europei. Penso che sia l'opportunità perfetta. All'ultimo raduno sono riuscito a giocare una partita, la mia prima partita a Wembley, che è stata piacevole. È un passo positivo nella giusta direzione per me e spero che in questo raduno possa fare un altro passo e giocare in una partita di qualificazione".

Sulla concorrenza: "Ovviamente, John (Stones, ndr) e Harry (Maguire, ndr) sono veramente giocatori di alto livello e lo sono stati per il CT (Southgate, ndr) per diversi anni. Quindi, da parte mia, sto arrivando e sto cercando di spingerli il ​​più possibile, mostrare al manager cosa posso fare".

Sull'importanza del Milan per la nazionale: "Credo che quando avevo 21 anni e sono stato convocato per la prima volta, ho fatto alcune apparizioni dalla panchina... poi dopo l'anno di Covid non stavo giocando tanto, quindi ovviamente non venivo convocato. Poi sono andato al Milan e sono stato in alcuni ritiri, fuori da alcuni ritiri. Ma questa stagione è iniziata davvero bene e sono riuscito a giocare alcune partite e sono venuto in ogni ritiro"

Sull'inizio di stagione: "Questa stagione è iniziata davvero bene e questo è il mio terzo ritiro consecutivo. Quindi sono davvero, davvero felice di come stanno andando le cose e penso che ora si tratti solo di rimanere costante, cercare di entrare nel prossimo ritiro e nel ritiro successivo e nel ritiro successivo"