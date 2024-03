Tomori ricorda come ha vissuto dalla Tv gli insulti a Maignan di Udine

Presso l'auditorium "Enzo Tortora" di Milano, hanno parlato questa mattina davanti a centinaia di studenti delle scuole secondarie, i due calciatori rossoneri Fikayo Tomori e Tommaso Pobega. L'incontro è stato organizzato a margine della serie di iniziative chiamata "Tutti i colori dello Sport" promosso dall'AC Milan ed è organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. A mediare l'incontro il telecronista Pierluigi Pardo. Così Fikayo Tomori ha parlato tornando sui fatti di Udine con Mike Maignan vittima di insulti razzisti.

Sulla reazione agli insulti razzisti a Maignan? “Io ero infortunato per Udinese-Milan. Ero alla tv e non ho capito subito cosa è successo, ma mi ha fatto piacere che tutta la squadra era assieme a Mike, anche la società, i social… Quelle cose lì sono un momento, che però fa tutta la differenza del mondo. Dopo quello che è successo, a me fa ancora più piacere far parte di questo Club”