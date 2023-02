Tomori: "Ricordo la prima chiamata di Maldini. Pensavo ‘Davvero mi vuole il Milan? Indossare il rossonero è surreale"

MilanNews.it

"Ricordo la prima telefonata di Paolo Maldini, in cui mi disse che che mi volevano. Ero cresciuto guardando il Milan dei tempi d’oro e i suoi giocatori. Pensavo ‘Davvero mi vuole il Milan?. Indossare il rossonero è stato surreale. San Siro, poi, è come un monumento: lo puoi vedere dalla strada mentre ci passi davanti, sembra si rivolga verso di te. I giorni delle partite, i tifosi sono lì due ore prima dell’inizio e sbattono sul pullman. Si vede il loro entusiasmo, la loro carica, si sente l’energia che emanano”. Così Fikayo Tomori sul suo arrivo al Milan a OneFootball in quanto protagonista della campagna Next in Line di FedEx.