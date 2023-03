Tomori: "Ricordo la prima telefonata di Paolo Maldini... Mi dissi: 'Davvero mi vuole il Milan?!' Surreale"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dalla UEFA nel corso del format di FedEx "Next in Line" e si è così espresso sul suo arrivo in rossonero: "Ricordo la prima telefonata di Paolo Maldini, in cui mi disse che che mi volevano. Ero cresciuto guardando il Milan dei tempi d’oro e i suoi giocatori. Pensavo ‘Davvero mi vuole il Milan? Una volta arrivato qui, ricordo di aver indossato la maglia a strisce rossonere. È stato semplicemente surreale. San Siro è come un monumento. Riesci a vederlo sempre mentre guidi. È come se fosse proteso verso di te.