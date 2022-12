Tomori: "Rivincere è la cosa più difficile, ma faremo di tutto per farlo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell’intervista concessa a Dazn, Fikayo Tomori ha parlato così della possibilità di rivincere lo scudetto: “Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo”.