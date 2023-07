Tomori: "Scudetto? Dobbiamo fare le cose giuste, siamo concentrati solo su di noi"

Fikayo Tomori ha dichiarato le ambizioni del Milan per la stagione 2023/24 che sta per iniziare. Il difensore, ribadendo la voglia di vincere di nuovo, ha parlato della corsa scudetto: ""Siamo concentrati solo su di noi. Sappiamo che abbiamo una squadra forte, siamo il Milan e vogliamo vincere. Ci sono altre squadre che hanno la nostra stessa ambizione, quindi in questo momento siamo concentrati solo su di noi. Abbiamo una squadra forte, dobbiamo cercare di fare le cose giuste per vincere. Chi sta fuori può parlare come vuole, noi siamo concentrati solo su di noi".