Tomori: "Siamo motivati per vincere qualcosa in questa stagione"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV in cui ha risposto anche alla domanda se i rossoneri sono pronti per vincere in questa stagione. Tomori ha detto: Lo pensiamo dall’inizio della stagione, il mister e tutti noi, questa stagione vogliamo vincere. Ci siamo andati vicino la scorsa stagione. Siamo tornati in Champions, siamo andati avanti in Coppa Italia e siamo stati in testa in Serie A per la maggior parte della stagione. Quest’anno siamo ancora lì, in alto, vicini al primo posto e ci sono ancora molte partite da giocare e la squadra è più compatta, matura e più esperta, ed è per questo che puntiamo in alto. Il mister ha grandi aspettative e per questo abbiamo buone chance di vincere qualcosa perché è ciò che vogliamo e ne parliamo dall’inizio della stagione. C’è ancora molto lavoro da fare ma tutti siamo motivati per vincere qualcosa questa stagione”.