Tomori, sono 20 le presenze complessive in questa stagione

Sono 21 le presenze complessive raccolte da Fikayo Tomori con la maglia del Milan in questa prima parte di stagione. Il difensore inglese ha giocato quindici partite in Serie A, segnando anche alla nona giornata nella sfida contro la Juventus. L'ex Chelsea ha collezionato anche cinque gettoni in Champions League risultando il calciatore più presente a livello di minutaggio (1662').