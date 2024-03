Tomori spiega come scegliere che tipo di passaggi fare in fase di possesso

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato protagonista di Gameplay, format di MilanTV che prevede la presenza di un calciatore rossonero in studio con l'obiettivo di analizzare il suo modo di giocare nello scacchiere di Stefano Pioli.

Quali passaggi prediligi?

"Ci sono molti aspetti. Dipende dagli avversari e come pressano, o come vogliamo costruire. Poi ci sono le volte dove gli avversari fanno qualcosa per cui non siamo preparati, qualcosa per cercare di sorprenderci. Ci sono così tante partite diverse, così tanti attaccanti, così tanti avversari con difese diverse contro cui dobbiamo giocare come in Champions o in Europa League o in Serie A o in Coppa Italia. Ci troviamo davanti a così tanti scenari diversi, alla fine, si tratta di essere preparati per ogni situazione al meglio possibile. Devi sapere che potrebbe succedere qualsiasi cosa e devi essere pronto. Voglio migliorare nei passaggi più rischiosi, vedremo come andrà, è una cosa su cui sto lavorando ed è una cosa che voglio portare avanti per il resto del campionato e anche per la mia carriera".

Sei un difensore molto aggressivo...

"Credo sia migliorata molto da quando sono qui. Sono sempre stato uno capace di stare sull’uomo, a prescindere dalla stazza. Ricordo molto Fiorentina-Milan del mio primo anno, fu una grande partita. Mi piacciono molto i duelli uno contro uno con l’attaccante perché è una questione di concentrazione e mostrare cosa sai fare. È una battaglia mentale, ci sono scenari differenti e devi cercare di vincere tante lotte. Se nel terreno di gioco riesci a giocare una partita in cui mostri le tue migliori qualità, ciò ti fa sembrare molto bravo e ti fa sentire bene. In questo tipo di partite, dove devo essere aggressivo e ingaggio lotte in velocità, posso dimostrare il mio livello".