Tomori su San Siro in Champions: "Le luci sono un po’ più accese, si ascolta l’inno e quando tutto lo stadio canta ti viene la pelle d’oca"

© foto di DANIELE MASCOLO

“A San Siro si giocano campionato e coppe nazionali, ma quando arriva la Champions League è tutto diverso. Le luci sono un po’ più accese, si ascolta l’inno e quando tutto lo stadio canta ti viene la pelle d’oca. Ricordo che quando ho segnato contro il Liverpool, ripensandoci, mi sono reso conto di averlo fatto a San Siro, per il Milan, in Champions. Ero abituato a guardare gli altri farlo e ora ci sono io”. Così Fikayo Tomori sui suoi obiettivi a OneFootball in quanto protagonista della campagna Next in Line di FedEx.